Число погибших в результате взрыва газа в Шэньяне выросло до пяти

ТАСС, 24 октября/. По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который прогремел 21 октября в одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке КНР. Об этом сообщила в воскресенье газета Global Times.

В четверг администрация района Хэпин (центральная часть Шэньяна) проинформировала о четырех погибших и 47 пострадавших в результате взрыва. Для ликвидации его последствий правительство мобилизовало более 1 тыс. спасателей, сотрудников правоохранительных органов, медиков, представителей прочих компетентных ведомств, ответственных за проведение операций при чрезвычайных ситуациях.

По информации Global Times, местные власти до сих пор не установили точную причину ЧП. Среди наиболее вероятных версий - неисправность газопровода и проблема с хранением сжиженного природного газа. Согласно подсчетам, взрыв причинил ущерб более чем 1,8 тыс. семей, а также владельцам примерно 100 магазинов.

Как сообщило ранее ТАСС генконсульство РФ в Шэньяне, российских граждан среди погибших и раненых не было.