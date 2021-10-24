Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Тайване

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье в северо-восточной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 13:11 по местному времени (08:11 мск).

Колебания почвы ощущались во многих районах Тайваня, включая административный центр - Тайбэй. Их эпицентр находился на береговой линии, в 22,7 км к югу от города Илань, а очаг залегал на глубине 66,8 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.