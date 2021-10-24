Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

ТАСС, 24 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем "Камаз" в Яшкульском районе Калмыкии, в результате которого погибли и пострадали люди, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек, еще восемь пострадали, из них двое госпитализированы. Всего в автобусе находились 28 пассажиров. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, все погибшие являются пассажирами автобуса, среди них один ребенок.

По предварительным данным, 24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". В настоящее время следователи и криминалисты регионального следственного управления работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу. Кроме того, следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования", - уточнили в пресс-службе СУ СК.

На месте ЧП также работают сотрудники экстренных служб и следственно-оперативная группа полиции, прибыл глава Яшкульского районного муниципального образования. Администрацией района предоставлен автобус для перевозки остальных пассажиров автобуса в придорожное кафе, в котором развернут пункт временного размещения, организовано горячее питание. Сотрудниками региональной Госавтоинспекции обеспечена безопасность дорожного движения на данном участке автодороги.

По информации ГУ МЧС, шесть пассажиров автобуса самостоятельно отправились обратно в Дагестан, еще девять человек ожидают прибытия автобуса в пункте временного размещения, чтобы направиться по маршруту следования в Санкт-Петербург.