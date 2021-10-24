В Уттаракханде отметили антирекорд по числу жертв стихийных бедствий за восемь лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. В индийском штате Уттаракханд 298 человек погибли в результате стихийных бедствий с 1 января, это самый высокий показатель за последние восемь лет. Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье оперативным центром по чрезвычайным ситуациям штата, еще 66 человек числятся пропавшими без вести, более 100 получили ранения и травмы.

По информации центра, эта статистика уступает только 2013 году, когда оползень в городе Кедарнатх унес жизни нескольких тысяч человек (точные данные не публиковались) в основном из числа паломников. На третьем месте находится 2010 год, когда в результате стихийных бедствий в штате погибли 220 человек.

В этом горном штате у подножия Гималаев часто происходят наводнения, сели и оползни, но в текущем году складывается особенно неблагоприятная обстановка. Только за последнюю неделю по меньшей мере 64 человека погибли в результате муссонных ливней, оползней и затоплений. В субботу власти Уттаракханда сообщили о гибели 11 туристов, проводников и носильщиков во время перехода через горный перевал Ламкхага.