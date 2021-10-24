Площадь тлеющего торфяника в Екатеринбурге сократилась до 0,9 га

ТАСС, 24 октября. Площадь торфяника, тлеющего в Екатеринбурге, за сутки сократилась на 1 га и составляет в данный момент 0,9 га. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Двумя днями ранее площадь пожара составляла 1,9 га. "За прошедшие сутки площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 га и составляет 0,9 га. Продолжают действовать два незначительных очага", - сказали в пресс-службе.

Первые сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября. Жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в нескольких микрорайонах. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС России наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.