Власти Дагестана окажут помощь в перевозке тел погибших в ДТП в Калмыкии

ТАСС, 24 октября. Власти Республики Дагестан окажут помощь в перевозке тел погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Яшкульском районе Калмыкии, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

"Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, столкнулся с "Камазом". К сожалению, шесть человек, в том числе один ребенок, погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем терпения и сил пережить эту утрату. Будет оказана помощь в перевозке погибших в республику", - сообщил Гаджибалаев.

Как сообщалось ранее, в настоящее время в больницах Калмыкии остаются двое пострадавших. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. "Минздравом республики в Элисту направлена бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для его эвакуации в Дагестан. Еще одна пострадавшая женщина находится в Яшкульской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, она в реанимации на ИВЛ, на данный момент транспортировке не подлежит. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. При улучшении состояния здоровья будет решаться вопрос о ее эвакуации санитарной авиацией в Махачкалу", - рассказал собеседник агентства.

Прокуратура Калмыкии организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП. Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которая предоставляла услуги по рейсовым перевозкам на автобусе Neoplan, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики, уточнив, что на место ДТП выезжал заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев.

По предварительным данным, 24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". По факту ДТП возбуждено уголовное дело.