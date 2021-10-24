Бастрыкин поручил принять дополнительные меры к выдаче Исмаилова из Черногории

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры к выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории в Россию. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам. Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления", - подчеркнули в СК.

В ведомстве отметили, что Следственный комитет России не получал из Черногории каких-либо документов по делу Исмаилова. "Озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение. В любом случае требуется изучение официальных документов компетентных органов Черногории по этому вопросу, которые до настоящего времени Следственным комитетом еще не получены", - сообщили в СК.

Как подчеркнули в СК, собранные следствием доказательства подтверждают и не оставляют сомнений в причастности Исмаилова к убийству двух предпринимателей, похищению человека и незаконному обороту оружия. "Следственный комитет сделал все возможное для привлечения к уголовной ответственности Исмаилова и после получения сведений о местонахождении обвиняемого в Черногории в кратчайшие сроки передал надзорному ведомству необходимые документы для подготовки запроса о его выдаче для дальнейшего уголовного преследования", - отметили в СК. Председатель СК Александр Бастрыкин выразил благодарность сотрудникам Интерпола за эффективную работу по организации розыска Исмаилова.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. Генпрокуратура России направила запрос об его экстрадиции. В минувшую пятницу бизнесмену было предоставлено политическое убежище в Черногории и его отпустили на свободу. СК объявил его в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.