Еще одно уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

ТАСС, 24 октября. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком "Камаз" в Яшкульском районе Калмыкии, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Уголовное дело следствием муниципального образования МВД России "Яшкульский" возбуждено по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее по факту аварии региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").

По предварительным данным, 24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка, еще восемь пострадали, из них двое госпитализированы.

Прокуратура Калмыкии организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП. Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которая предоставляла услуги по рейсовым перевозкам на автобусе Neoplan.