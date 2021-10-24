Число задержанных из-за ДТП в Приамурье поездов выросло до пяти

ТАСС, 24 октября. Сход вагонов в Амурской области к вечеру воскресенья привел к задержке пяти поездов дальнего следования на срок от одного до семи часов, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Ранее было известно о четырех задержанных пассажирских составах.

В пресс-службе ЗабЖД заявили, что на станции Ледяная продолжаются работы по устранению последствий ДТП. "В связи с этим задерживаются пассажирские поезда: №1 сообщением Владивосток - Москва на три часа и 53 минуты, №7 сообщением Владивосток - Омск на семь часов и три минуты, №325 сообщением Хабаровск - Нерюнгри на один час и 29 минут, №61 сообщением Владивосток - Москва на один час и 13 минут и №326 сообщением Нерюнгри - Хабаровск на 27 минут", - говорится в сообщении.

В субботу, 23 октября, грузовой поезд протаранил грузовик, водитель которого попытался переехать пути на запрещающий сигнал светофора. В результате погибли водитель грузовика и помощник машиниста, с рельсов сошли локомотив и 14 вагонов, машиниста-инструктора и машиниста госпитализировали. К вечеру субботы ремонтные бригады восстановили движение по одному пути, по факту ДТП проводится доследственная проверка.