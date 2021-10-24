В Астраханской области 15 человек задержали за участие в массовой драке

АСТРАХАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. За участие в массовой драке, которая произошла утром в селе Началово под Астраханью 15 астраханцев задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Утром 24 октября в полицию поступило сообщение о конфликте двух групп жителей села Началово Приволжского района. На место незамедлительно были направлены наряды ОМВД России по Приволжскому району, УМВД России по городу Астрахани. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что конфликт происходит между двумя группами местных жителей. Стороны были разведены, конфликт прекращен. Задержаны и доставлены в отдел полиции 15 наиболее активных его участников", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, ситуация находится на контроле у руководства управления МВД России по Астраханской области.