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Тело мужчины обнаружили в районе стройки ледовой арены в Новосибирске

Это второй обнаруженный в городе труп за неделю

ТАСС, 24 октября. Тело 39-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти найдено в районе строительства ледовой арены в Новосибирске. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба СУ СК по области.

"24 октября в следственные органы регионального следственного управления поступило сообщение о том, что в помещении "Бытового городка Бытовка 38", расположенном на улице Немировича-Данченко, 160, в Кировском районе города Новосибирска, обнаружено тело 39-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти", - сообщила пресс-служба.

СК начал доследственную проверку. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Согласно информации из открытых данных, по адресу: Немировича-Данченко, 160, расположена строящаяся ледовая арена. По сообщению местных СМИ, это уже второй найденный за неделю труп в районе стройки. "Прямо не в этом месте, но по адресу - да. Там же объект большой", - пояснили ТАСС в пресс-службе СУ СК.

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РоссияНовосибирская область
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