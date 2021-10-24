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Один человек погиб в ночном ДТП с шестью автомобилями в Петербурге

Еще трое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Два грузовых и четыре легковых автомобиля столкнулись на 17-м км внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга в воскресенье. В результате ДТП погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Около 02:20 мск 24 октября на 17 км внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей. В результате чего погиб один человек и трое пострадали", - говорится в сообщении.

Сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации расчистили проезжую часть. В 13:45 мск движение по ней полностью восстановлено. Причины и обстоятельства ДТП установят правоохранительные органы.

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