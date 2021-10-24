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В Саратове молодой человек запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского

Возбуждено уголовное дело

САРАТОВ, 24 октября. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти в отношении 20-летнего жителя Саратова, который взобрался на служебный автомобиль и напал на полицейского. Об этом в воскресенье сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"В отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на воскресенье два экипажа ДПС прибыли к одному из торговых комплексов на улице Чернышевского в Саратове, где собралась большая толпа молодых людей. Затем один них взобрался на крышу служебной машины ДПС и прыгнул на одного из инспекторов. После этого он удерживал сотрудника полиции за одежду и пытался ударить кулаком по лицу. Однако полицейским удалось справиться с нарушителем.

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