При взрыве гранаты в многоэтажке в Брянске погиб мужчина

ТАСС, 24 октября. Мужчина погиб при взрыве гранаты в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Московский в Брянске, сообщает в воскресенье прокуратура региона.

"Сегодня в квартире, расположенной по адресу Брянск, микрорайон Московский, д. 41/1, кв. 14, где находилась компания из четырех человек, произошла детонация взрывного устройства (гранаты). По прибытии на место происшествия правоохранительными органами обнаружен труп мужчины, 1992 года рождения, с телесными повреждениями в виде осколочных ранений, полученных в результате детонации взрывного устройства", - сообщает прокуратура.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение взрывных устройств". Прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела.