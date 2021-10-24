Из-за хлопка газа в доме в Екатеринбурге пострадали два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Мужчину и женщину госпитализировали после хлопка газа в жилом доме в Екатеринбурге, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Произошел хлопок газа в одной из квартир на улице Московская, госпитализированы два человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Инцидент не носит криминального характера", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в больницу доставили мужчину с 65% ожогов тела и женщину с 35% ожогов. "Они решили запустить газовую духовку, пытались поджечь газ при помощи электрического прибора, однако сделать этого не удалось, и они начали искать спички, при этом газ продолжал поступать. В результате из-за небольшого скопления и произошел хлопок. Других пострадавших, к счастью, нет, серьезных разрушений не имеется. Сотрудники полиции отдела полиции №8 УМВД по Екатеринбургу проводят проверку по данному факту", - уточнил Горелых.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что в целях безопасности были эвакуированы 21 человек. По словам Горелых, им разрешили вернуться в квартиры.