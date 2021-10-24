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Названа причина взрыва газа в Екатеринбурге

По предварительным оценкам, инцидент мог произойти из-за ненадлежащей эксплуатации оборудования

ТАСС, 24 октября. Предварительной причиной хлопка бытового газа, произошедшего 24 октября в одной из квартир жилого дома в Екатеринбурге, могла стать ненадлежащая эксплуатация газового оборудования. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

Ранее сообщалось, произошел хлопок газа в одной из квартир на улице Московской, госпитализировали двух человек.

"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с хлопком с одной из квартир дома №48А по улице Московской в Екатеринбурге. <…> Рассматриваются различные версии произошедшего. Предварительной причиной инцидента является ненадлежащая эксплуатация газового оборудования жильцами дома (непосредственно хлопок произошел в духовке при розжиге)", - говорится в сообщении.

Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента. При проведении надзорных мероприятий установят, когда газовое оборудование проверяли специалисты, а также дадут оценку деятельности управляющей компании. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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