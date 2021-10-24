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Комиссия МАК приступит к работам на месте крушения высокоплана в Подмосковье 25 октября

Обследование закончили сотрудники транспортной прокуратуры

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступит к работам на месте крушения высокоплана под Рузой в Подмосковье 25 октября, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В понедельник к работам на месте падения высокоплана приступит комиссия МАК. На сегодняшний день на месте закончили работу сотрудники транспортной прокуратуры", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что около 15:00 мск около деревни Ватулино на территории аэроклуба "Аэроклассика" произошло падение высокоплана "Аэропракт A-22" с последующим возгоранием на площади 5 кв. м. Разрушений на земле нет. На борту находились два человека, они погибли.

"Аэропракт А-22" "Летучая лисица" - двухместный сверхлегкий летательный аппарат.

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