{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Не менее четырех человек погибли при сходе лавины с вулкана в Эквадоре

Еще один пострадал

ТАСС, 24 октября. По меньшей мере четыре человека погибли, один пострадал в результате схода лавины со склона извергающегося вулкана Чимборасо в одноименной провинции, расположенной в центральной части Эквадора. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщило в воскресенье Agence France-Presse.

По его данным, на склоне в момент инцидента находились 12 человек.

"На месте работает группа реагирования, <...> в спасательной операции участвует полицейский вертолет", - говорится в сообщении, ранее опубликованном на сайте спасательной службы.

В нем также упоминаются 20 туристов с симптомами переохлаждения, которые совершали восхождение на вулкан Алтар в той же провинции. Уточняется, что приняты меры по их спасению.

Теги
Эквадор
На юге Италии из-за непогоды закрывают школы, парки и пункты вакцинации
На востоке Сицилии и в нескольких районах Калабрии действует красный уровень погодной опасности
Читать полностью