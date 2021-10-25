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CNN: торнадо привел к разрушению зданий в штате Миссури

Сообщений о пострадавших и погибших не поступало, отмечает телеканал

ТАСС, 25 октября. Град, шквалистый ветер с порывами более 90 км/ч и торнадо обрушились на штат Миссури в воскресенье и привели к разрушениям зданий. Об этом сообщил телеканал CNN.

В частности, фотографии очевидцев из небольшого города Пардин к северо-востоку от Канзас-Сити свидетельствуют о том, что торнадо разрушил одноэтажные постройки и нанес повреждения сельскохозяйственной технике.

Сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

В настоящий момент в штатах Миссури и Иллинойс сохраняется угроза торнадо. Национальная метеорологическая служба США рекомендует жителям районов, находящихся в опасности, не покидать укрытие.

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