В Хабаровском крае похитили 27 млн рублей, выделенных на строительство коровника

ТАСС, 25 октября. Двух жителей Хабаровского края обвиняют в мошенничестве и легализации 27 млн рублей, которые были выделены на строительство коровника в одном из сел региона. Заведено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте управления МВД по региону.

"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей в возрасте 38 и 43 лет по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые похитили деньги, выделенные в виде гранта. Один из фигурантов, являясь индивидуальным предпринимателем, перечислил около 27 млн рублей по фиктивному договору в качестве оплаты за приобретение материалов для строительства коровника. При этом были предоставлены заведомо ложные сведения относительно легитимности действий. Обязательства мужчины не выполнили, деньгами распорядились по своему усмотрению.