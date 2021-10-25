В школу в пригороде Улан-Удэ поступил сигнал об угрозе взрыва

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Экстренные службы проводят проверку в средней школе в пригороде Улан-Удэ после получения информации об угрозе взрыва. Об этом сообщил журналистам в понедельник в администрации Иволгинского района Бурятии.

"В 09:11 (04:00 мск) 25 октября на пульт оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) поступило сообщение об угрозе взрыва в школе Поселья. По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района, территория школы оцеплена сотрудниками ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС, организована эвакуация персонала и учащихся, проходит обследование территории школы сотрудниками Росгвардии на предмет обнаружения взрывного устройства", - сообщили в администрации.

Занятия в школе отменены.

По данным районной администрации, сообщение о взрывном устройстве было отправлено на электронный адрес школы.