СМИ: вице-президент Перу стала фигурантом дела об отмывании денег

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 октября. /ТАСС/. Прокуратура Перу начала расследование в отношении вице-президента Дины Болуарте по подозрению в причастности к отмыванию денег. Об этом сообщила в воскресенье газета El Comercio.

По ее данным, новыми фигурантами дела, расследование которого началось в июле, стали еще 11 человек, среди которых чиновники и предприниматели. По версии следствия, они могли участвовать в незаконном финансировании избирательной кампании партии "Свободное Перу", от которой баллотировалась Болуарте вместе с президентом Педро Кастильо. Один из свидетелей утверждает, что часть средств была получена в виде взяток.

Болуарте отвергла обвинения в свой адрес. "Это абсурд. С юридической точки зрения в этом [деле] нет смысла", - приводит ее слова El Comercio.

Ранее фигурантами дела стали генеральный секретарь партии "Свободное Перу" Владимир Серрон и бывший председатель правительства Гидо Бельидо Угарте.