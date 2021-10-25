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Таможня Гонконга конфисковала контрабандные лекарства на $7 млн

Было изъято порядка 1,6 млн различных таблеток, которые переправлялись из Индии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга в ходе серии рейдов конфисковали партии контрабандных лекарственных препаратов на сумму 55 млн гонконгских долларов ($7 млн). Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK со ссылкой на представителей таможни.

В общей сложности было изъято порядка 1,6 млн различных таблеток сомнительного качества, которые переправлялись сюда из Индии, а затем переупаковывались и рассылались заказчикам в страны Европы и США. Основу нелегального товара составляли лекарства от импотенции, включая виагру.

По этому делу задержаны пятеро подозреваемых.

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