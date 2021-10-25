Бывший замглавы местного Комитета по делам развития и реформ в КНР осудили за взятки

ШАНХАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Комитета по делам развития и реформ восточной китайской провинции Цзянси Чжоу Гуанхуа приговорен к 11 годам тюрьмы за взятки на сумму в 26,59 млн юаней ($4,1 млн). Соответствующее решение вынес в понедельник Народный суд средней ступени города Цзиань (провинция Цзянси), сообщает информационный ресурс "Пэнпай".

Судом было доказано, что бывший чиновник с 2000 по 2020 год использовал служебное положение в целях извлечения личной выгоды, а также оказывал третьим лицам и организациям различные услуги за вознаграждение деньгами и имуществом. Чжоу Гуанхуа, признавший свою вину, также был оштрафован на 2 млн юаней ($312,9 тыс.), а все его незаконно нажитые активы конфискованы в пользу государства.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку на сроки вплоть до пожизненного заключения не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.