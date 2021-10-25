Гранатомет и тротиловые шашки обнаружили в лесу под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Заряженный гранатомет и три тротиловые шашки обнаружили в лесу в Козульском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"В лесном массиве в районе платформы Бадаложный в Козульском районе был обнаружен заряженный гранатой РПГ-18 и три тротиловые шашки", - сообщил собеседник агентства, добавив, что правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает.