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Гранатомет и тротиловые шашки обнаружили в лесу под Красноярском

По словам источника в правоохранительных органах региона, их нашли возле платформы Бадаложный в Козульском районе, в связи с инцидентом проводится проверка

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Заряженный гранатомет и три тротиловые шашки обнаружили в лесу в Козульском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"В лесном массиве в районе платформы Бадаложный в Козульском районе был обнаружен заряженный гранатой РПГ-18 и три тротиловые шашки", - сообщил собеседник агентства, добавив, что правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Теги
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