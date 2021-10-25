Режим повышенной готовности ввели в Дзун-Хемчикском районе Тувы после землетрясения

ТАСС, 25 октября. /ТАСС/. Власти ввели режим повышенной готовности в Дзун-Хемчикском районе Тувы после субботнего землетрясения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Тувы.

Утром 23 октября землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Дзун-Хемчикском районе Тувы в семи километрах от города Чадан. Его ощутили жители пяти западных районов республики и соседней Хакасии.

"На территории Дзун-Хемчикского кожууна Тувы введен режим "Повышенная готовность" из-за землетрясения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее служба ГО и ЧС Тувы сообщила, что по итогам обследования, предварительно, у 40 объектов выявлены незначительные повреждения, не влияющие на их устойчивость. Визуально обследованы объекты поликлиники, средней школы Чадана, здание одного из храмов, дом ветеранов. На всех объектах имеются трещины, в здании школы осыпалась штукатурка с потолка.

Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет.