Покрышки горят на площади 600 кв. м в Ленинском районе Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание покрышек на открытой территории на площади 600 кв. м в Ленинском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 12:00 (08:00 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по ул. 2-я Станционная в Ленинском районе Новосибирска. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Сообщений о пострадавших не поступало.