Тела трех людей нашли после пожара в двухэтажке в ивановской Кинешме

ИВАНОВО, 25 октября. /ТАСС/. Тела трех человек обнаружили на месте пожара в одной из квартир жилого дома в Кинешме Ивановской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня утром в Кинешме на улице Морская, 11 сгорела квартира. При тушении пожара внутри найдены тела трех человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящий момент на месте происшествия работают полиция и следственный комитет. Обстоятельства возгорания и причина гибели людей выясняются.