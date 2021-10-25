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Тела трех людей нашли после пожара в двухэтажке в ивановской Кинешме

На месте работают полиция и следственный комитет

ИВАНОВО, 25 октября. /ТАСС/. Тела трех человек обнаружили на месте пожара в одной из квартир жилого дома в Кинешме Ивановской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня утром в Кинешме на улице Морская, 11 сгорела квартира. При тушении пожара внутри найдены тела трех человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящий момент на месте происшествия работают полиция и следственный комитет. Обстоятельства возгорания и причина гибели людей выясняются.

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РоссияИвановская область
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