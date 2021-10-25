Источник: объявленного в розыск ростовского журналиста подозревают в оправдании нацизма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник, которого объявил в розыск Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области, подозревается в оправдании нацизма. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Суть претензий к нему заключается в том, что его подозревают в оправдании нацизма. У него были подобные публикации в Telegram, довольно давно. Сейчас ими заинтересовалась полиция", - рассказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что полиция объявила Резника в розыск. По данным СМИ, журналист специализируется на коррупционных расследованиях. По информации Telegram-канала Readovka, в 2013 году он был осужден на 1,5 года колонии за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп. Резник сейчас находится в Грузии, уточняет Telegram-канал.

Официальным комментарием правоохранительных органов по этой ситуации ТАСС пока не располагает.