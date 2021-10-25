СК начал проверку сообщений о сжигании мусора на Вечном огне в Кургане

ТАСС, 25 октября. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту сжигания мусора на мемориале Вечный огонь в Кургане. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе следственного комитета СК РФ по региону.

Ранее в группе "Типичный Курган" "ВКонтакте" появилась информация о том, что в выходные ночью молодые люди сжигали мусор на Вечном огне. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.