Дело возбудили после травмирования девочки, затянутой под "Сапсан" в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 14-летнюю девочку потоком воздуха затянуло с платформы под поезд "Сапсан" в Новгородской области. Об этом в понедельник сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

"Для установления в полном объеме всех обстоятельств, причин и условий, приведших к травмированию несовершеннолетней девочки высокоскоростным поездом, Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие уже установило, что вечером в прошлую субботу девочка 2007 года рождения находилась у края железнодорожной платформы 271 км перегона станций Угловка - Алешинка. В результате возникшего воздушного потока, образовавшегося проходящим высокоскоростным поездом "Санкт-Петербург - Москва", ее затянуло под состав, она получила множество травм.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, с многочисленными переломами конечностей девочка находится в ЦРБ города Боровичи. Сотрудники Новгородского линейного отдела на транспорте осмотрели место происшествия, ищут очевидцев произошедшего. Прокуроры изучат все обстоятельства, при наличии оснований примут меры.