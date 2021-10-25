Информация об угрозе взрыва в школе в пригороде Улан-Удэ не подтвердилась

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва, поступившая в школу в селе Поселье в пригороде Улан-Удэ, не подтвердилась. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Бурятии.

"Вызов ложный, подозреваемый установлен, на месте работает подразделение по делам несовершеннолетних. Занятия первой смены были отменены, вторая смена продолжает учебный процесс в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Утром в 09:11 часов (04:11 мск) на пульт оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) поступило сообщение об угрозе взрыва в школе Поселья. По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района, территорию школы оцепили сотрудники ОМВД по Иволгинскому району, выставлены посты ДПС. Учащиеся и персонал были эвакуированы.

Школу обследовали сотрудники Росгвардии, взрывных устройств не обнаружено.

По данным районной администрации, сообщение о взрывном устройстве было отправлено на электронный адрес школы.