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Мосгорсуд проверит законность ареста экс-главы НИИ ФСИН Быкова

Суд в октябре заключил Быкова под стражу до 29 ноября

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит жалобу на арест бывшего начальника федерального казенного учреждения "Научно-исследовательский институт ФСИН России" Андрея Быкова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на арест бывшего начальника НИИ ФСИН Быкова назначено на 8 ноября", - сказал представитель суда.

Савеловский суд Москвы в октябре заключил Быкова под стражу до 29 ноября. В момент совершения преступления Быков состоял в должности начальника ФКУ "НИИ ФСИН России", сообщали в суде.

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