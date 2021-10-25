Заключенный из ульяновской колонии похитил у женщин более 2 млн рублей на сайтах знакомств

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в колонии Ульяновска осужденного за разбой и преступления против половой неприкосновенности заключенного, который похитил свыше 2 млн рублей у женщин из разных регионов России через сайты знакомств. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина регистрировался на сайтах знакомств и с использованием ложной информации входил в доверие к женщинам из разных регионов России. Затем он представлялся соучредителем банка или состоятельным бизнесменом и в процессе общения сообщал своим новым знакомым о проблемах с выводом денег со счетов, после чего предлагал временно перечислить им 2 млн долларов. При этом, чтобы ситуация была реалистичной, в доказательство заключенный направлял поддельный снимок экрана своего смартфона, на котором в банковском приложении был открыт счет на указанную сумму.

"Для операции по переводу валюты мужчина просил выслать ему персональные данные, в том числе фотографии имеющихся банковских карт и паспортов. Используя эту информацию, он входил в мобильные приложения банков и оформлял на потерпевших крупные кредиты", - сказала Волк.

Кроме того, по ее словам, подозреваемый убеждал женщин заплатить значительные суммы в качестве комиссии за банковскую операцию. "Похищенные деньги фигурант переводил на счета своих родственников и знакомых. В настоящее время известно о четырех эпизодах мошеннических действий, ущерб от которых составил более 2 млн рублей", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ). Полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии провели обыски у граждан, счета которых использовались для обналичивания криминальных доходов. Изъяты денежные средства в размере 1 млн рублей, а также банковские карты, средства связи и иные предметы, которые имеют доказательственное значение.