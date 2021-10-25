В Приморье от электротока погиб подросток

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело по факту получения травм двумя подростками от электрического тока на железнодорожной станции Спасск-Дальний. Один из них погиб, второй находится в реанимации, сообщается в понедельник на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования током высокого напряжения двоих несовершеннолетних 2008 года рождения на станции Спасск-Дальний Дальневосточной железной дороги по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - следует из сообщения.

Происшествие случилось вечером 24 октября. По информации следствия, двое подростков бегали по вагонам поезда, груженого лесом, в результате получили удар высокого напряжения от контактного провода над вагонами. "От полученных травм один подросток скончался на месте, второй с ожогами тела доставлен в больницу, находится в реанимации", - уточняется в сообщении.