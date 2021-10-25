В Курской области мать с ребенком погибли из-за неисправного газового оборудования

КУРСК, 25 октября. /ТАСС/. Следователи в Курской области возбудили уголовное дело по факту гибели девушки и ее двухмесячного ребенка из-за неисправного газового оборудования, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, работники коммунальной и газовой служб проводили в доме, где проживала 19-летняя девушка и ее ребенок, работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. Как отметили в пресс-службе, результатом работ стала нестабильность и отсутствие тяги в дымоходе в квартире потерпевших.