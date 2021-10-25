В Петербурге суд направил на принудительное лечение мужчину, выбросившего из окна ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Петербургский суд направил на принудительное лечение мужчину, который выбросил из окна ребенка-инвалида. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Александра Лоскачева, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению"), п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

Суд направил Лоскачева на принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, с интенсивным наблюдением.

По данным следствия, вечером 20 ноября 2020 года Лоскачев, находясь в квартире дома 22 по улице Дыбенко, с целью убийства взял на руки ребенка, который заведомо для Лоскачева находился в беспомощном положении в силу возраста и инвалидности, перекинул через оконный проем лоджии и сбросил вниз с высоты третьего этажа. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и выжил, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.