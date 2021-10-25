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Водитель иномарки врезался в помещение магазина в центре Москвы

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Hyundai врезался в помещение магазина на Баррикадной улице в центре Москвы, он госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Баррикадной улице водитель автомобиля Hyundai IX35 совершил наезд на помещение магазина, расположенное в доме 21/34, строение 3. По предварительным данным, мужчине 1980 года рождения стало плохо за рулем", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД добавили, что мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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