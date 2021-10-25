В Ростовской области столкнулись пассажирский автобус и маршрутка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус, следовавший в Геленджик, и маршрутка столкнулись в Ростовской области. В результате пострадали восемь человек, госпитализированы двое, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД региона.

"Водитель 1972 года рождения, управляя пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Волгодонск - Геленджик (в салоне находилось около восьми человек), по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра при развороте и допустил столкновение с пассажирской "Газелью", следовавшей по маршруту Волгодонск - Цимлянск (в салоне около 13 человек), под управлением водителя 1972 года рождения. В результате ДТП двух человек госпитализированы, шестеро обследуются", - говорится в сообщении.