В Иркутске задержали полицейского, обвиняемого в получении взятки автомобилем

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который обвиняется в получении взятки в виде автомобиля и 30 тыс. рублей от мигранта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Предъявлено обвинение оперативному дежурному отдела полиции №9 МУ МВД России "Иркутское" в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, совершенное в крупном размере"). По версии следствия, оперативный дежурный, находясь на рабочем месте, получил от мужчины, доставленного в отдел, взятку в виде автомобиля марки Toyota Cresta стоимостью не менее 250 тыс. рублей, а также денежных средств в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Полицейский обещал мигранту урегулировать вопрос по депортации на родину в связи с нелегальным нахождением на территории России. Обвиняемый задержан, по решению суда он отправлен под домашний арест. На допросе он признал свою вину. Автомобиль изъят и помещен на арестплощадку.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что по результатам проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

В начале октября несколько уголовных дел было возбуждено в отношении сотрудников отдела полиции №10 МО МВД России "Иркутское". Начальник отдела и участковый уполномоченный подозреваются в мошенничестве. Кроме того, в отношении начальника отдела возбуждено дело о получении взятки в размере 200 тыс. рублей.