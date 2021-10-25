Пожар в автосервисе в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Пожар в здании автосервиса-автосалона в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 11:16 пожар полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В 07:00 25 октября поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Коммуны, 16. Горело трехэтажное здание автосервиса-автосалона размером 70 на 100 м. Позднее стало известно, что площадь пожара составила 30 кв. м, в 07:29 ранг пожара был повышен до №2. В 07:58 пожар локализовали.

К тушению спасатели привлекли восемь единиц техники и 33 человека личного состава.