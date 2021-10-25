На Сахалине бизнесмен заключал госконтракты на поставку поддельных медицинских перчаток

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Предприниматель на Сахалине заключал государственные контракты с компаниями на поставку фальсифицированных медицинских перчаток, всего реализовано 170 тыс. пар почти на 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал реализацию некачественной медицинской продукции. По версии полиции, подозреваемый с целью получения материальной выгоды, достоверно зная, что медицинские перчатки не имеют регистрационного удостоверения и декларации соответствия, оформленных в установленном законодательством РФ порядке, заключил государственные контракты и осуществил поставку данных изделий в количестве почти 170 тысяч пар на общую сумму свыше 2,8 миллиона рублей в медицинские учреждения Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время возбужден ряд уголовных дел по статье 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок").