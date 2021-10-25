СК РФ назвал возможные причины крушения самолета в Подмосковье

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следствие рассматривает три версии крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Подмосковья - техническую неисправность, ошибку пилотирования и непогоду. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия", - сообщает СК.

Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте осмотрели место крушения воздушного судна, в ходе которого установлен разброс лопастей винта двигателя, изъят датчик высоты, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, осмотрен ангар посадочной площадки Ватулино, где хранился самолет, изъяты образцы топлива самолета, его техническая документация, допрошены работники аэродрома.

Накануне днем в районе деревни Ватулино на территории аэроклуба "Аэроклассика" потерпел крушение высокоплан "Аэропакт А-22", после чего произошло возгорание. Погибли пилот и пассажир, находившиеся на борту. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "Аэропракт А-22" ("Летучая лисица") - двухместный сверхлегкий летательный аппарат, оснащенный двигателем.