Два польских солдата пострадали от действий мигрантов, пытавшихся прорваться через границу

ВАРШАВА, 25 октября. /ТАСС/. Двое польских военнослужащих попали в больницу после отражения атаки нелегальных мигрантов, которые пытались пройти в Польшу со стороны Белоруссии. Об этом польская погранохрана сообщила в понедельник в Twitter.

"В выходные было два случая силового форсирования границы. Агрессивно настроенные группы (примерно по 60 и 70 человек) бросались в пограничников и солдат Войска польского камнями и ветками. Двое солдат попали в больницу", - информировали пограничники. Сообщается, что они были ранены в лицо.

"Обе попытки прорваться силой в Польшу были предотвращены", - подчеркивается в сообщении.

Инцидент произошел вблизи местности Уснаж-Гурны, где три месяца кочевала группа мигрантов. Как информировали польские пограничники, сейчас в этом лагере никого нет. Остались только палатки.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 23 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям Варшавы, доставляет мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.