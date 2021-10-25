СК и полиция устанавливают обстоятельства обнаружения человеческих останков на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств в Свердловской области установят обстоятельства обнаружения около 14 человеческих останков в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета СК РФ по региону в понедельник.

"Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила устанавливаются все обстоятельства обнаружения костных останков. Говорить о том, что находка может иметь криминальный характер, пока не имеется никаких оснований", - сообщили в ведомстве, уточнив, что захоронение может принадлежать к расположенному рядом кладбищу.

Как пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в ближайшее время для дополнительного комплексного осмотра на место обнаружения намерены выехать руководители полиции Нижнего Тагила, а также представители других правоохранительных органов. По итогам всех мероприятий будут сделаны выводы о происхождении останков.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в Нижнем Тагиле в одном месте были найдены останки как минимум 14 человек.