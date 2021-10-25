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Семь человек задержали после драки на севере Москвы

За медпомощью никто из участников драки не обращался

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Полиция задержала семерых человек, устроивших драку на улице Флотской в Москве в ночь на 25 октября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ночью на Флотской улице между гражданами произошла драка. Всего задержаны семь человек", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили ТАСС, что имел место "бытовой конфликт". На шестерых участников потасовки составили административные протоколы о мелком хулиганстве. По информации полиции, за медпомощью никто из участников драки не обращался.

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