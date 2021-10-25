Пляжи на юге Японии покрылись слоем пемзы из-за извержения подводного вулкана

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Прибрежные зоны на южном японском острове Окинава покрылись слоем пемзы из-за активности подводного вулкана в районе архипелага Огасавара. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Крупные скопления пемзы зафиксированы по меньшей мере в семи различных районах Окинавы. В том числе это касается пляжей в курортных зонах на севере острова. В некоторых бухтах слой пемзы в воде у берега достигает толщины 15 см.

Помимо этого, ущерб понесли многие кооперативы, которые занимаются разведением рыбы. Большая часть особей погибла из-за того, что пемза попала к ним в желудок. Власти Окинавы намерены обратиться к правительству Японии за финансовой помощью с целью очистки прибрежных зон от вулканического материала.

Причиной масштабного бедствия стало извержение подводного вулкана, которое произошло в августе в районе островов Огасавара в Тихом океане в 1,2 тыс. км к югу от Токио. Оно стало самым крупным в Японии с 1914 года, когда на острове Кюсю извергался вулкан Сакурадзима. В результате нынешнего извержения, по оценке специалистов, в воду попало от 300 млн до 1 млрд тонн магмы.

Образовавшаяся масса пемзы за два месяца вместе с океанскими течениями преодолела более 1 тыс. км и достигла Окинавы. По расчетам, она может продолжить движение дальше и к концу ноября оказаться у восточного побережья острова Хонсю в районе Токио. Как отметил профессор университета Рюкю Юзо Като, комментарий которого приводит телеканал Asahi, процесс очистки воды и пляжей от пемзы усилиями людей крайне сложный, а процесс естественной очистки займет от 1 до 2 лет.

Извержение вулкана в районе Огасавары также привело к образованию двух небольших вулканических островов. Кроме того, повысился уровень острова Иводзима, где произошло одно из самых ожесточенных сражений на тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны между Японией и США. В результате на берег выбросило останки затопленных для строительства порта японских кораблей.