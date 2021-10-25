В Томске устранили аварию, оставившую 34 дома без холодной воды

ТОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты "Томскводоканала" устранили аварию на водопроводной линии, из-за которой утром в понедельник свыше 30 многоквартирных жилых домов в центре Томска остались без холодной воды, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Работы завершены. По всем адресам водоснабжение восстановлено", - сказала собеседница агентства.

Утром в понедельник 34 многоквартирных жилых дома в центре Томска в Нечевском переулке, на улицах Красноармейская и Дзержинского остались без холодного водоснабжения из-за аварийных работ на водопроводной линии.