Суд в Курске приговорил главу фирмы к колонии за хищение при возведении домов для сирот

КУРСК, 25 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего руководителя строительной компании Александра Смольянинова к пяти годам в колонии общего режима, признав его виновным в хищении 16 млн рублей при возведении домов для детей-сирот, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"В Курской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора строительной организации, который признан виновным в хищении более 16 млн рублей, предназначенных для строительства домов для детей-сирот. По приговору суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что с января по апрель 2019 года директор стройфирмы заключил с региональным комитетом социального обеспечения государственные контракты на строительство домов для детей-сирот. При этом строительная фирма не имела финансов, в собственности жилья или участков для возведения домов для детей-сирот. Не планируя выполнять обязательства по госконтракту, глава фирмы получил более 16 млн рублей из бюджета региона, которыми распорядился по своему усмотрению.