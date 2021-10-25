В столкновениях протестующих с силовиками в Хартуме погибли три человека

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, более 80 получили ранения в понедельник в Хартуме в столкновениях протестующих с суданскими силами безопасности. Об этом сообщил центральный комитет врачей Судана на своей официальной странице в Facebook.

По поступающей информации, армия и полиция предприняли попытку разгона демонстрантов в соответствии с распоряжением фактического руководителя страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана о введении в стране чрезвычайного положения, однако люди отказались подчиняться. Суданские профсоюзы уже обратились к протестующим "с настоятельным призывом избегать конфронтации с военными" и предупредили о начавшейся кампании массовых задержаний.

Ранее лидеры главного оппозиционного военным движения "Силы за свободу и перемены" призвали суданцев присоединиться к акции всеобщего гражданского неповиновения вслед за роспуском армией правительства, Суверенного совета, ареста большой группы чиновников, министров и представителей гражданских политических партий, а также введением чрезвычайного положения в Судане.

Утром профсоюз медицинских работников страны объявил всеобщую забастовку во всех больницах Судана, за исключением экстренных случаев в государственных клиниках, и отводе медперсонала из всех военных госпиталей. Позднее к ним присоединились сотрудники банков, пилоты и представители ряда других профессиональных объединений.

Несмотря на заявление аль-Бурхана о том, что армия в своих действиях исключительно поддержала "молодежную революцию" и что она по-прежнему привержена принципам демократии и перехода власти от военным к гражданским силам, в Судане произошедшее 25 октября называют очередным военным переворотом, когда армия просто не захотела пойти на компромисс в отношениях с политическими структурами власти.